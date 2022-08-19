За год зарплата плиточника в Казани выросла на 10%

В Казани средняя заработная плата плиточников за год выросла на 10%, а за 6 лет — на 100%, по данным онлайн-сервиса Superjob. Им готовы платить до 140 тысяч рублей.

Меньше всего в этой профессии платят начинающим. Специалист со средним специальным образованием и знанием технологии работы может получать 35—45 тысяч.

45—57 тысяч может зарабатывать плиточник не только со знаниями, но и с навыками. Кроме того, его опыт работы должен составлять не менее одного года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Если у специалиста имеется опыт работы от двух лет и более продвинутые навыки, он может рассчитывать на 57—100 тысяч рублей в месяц.

Больше всего получают рабочие с опытом работы от 3 лет. Работодатели предлагают 100—140 тысяч рублей специалистам, которые уже занимали руководящие должности.

Среднестатестический портрет соискателя в Казани представляет собой мужчину (в 97% случаев) в возрасте 43 лет. Чуть больше половины из них имеют среднее профессиональное образование.

Фото: realnoevremya.ru

Среди всех регионов России больше всего плиточник может зарабатывать в Москве. От 50 до 200 тысяч в зависимости от ранга. Чуть меньше — в Санкт-Петербурге (45—185 тысяч). В Волгограде зарплата специалиста составляет от 35 до 130 тысяч рублей.

Помимо плиточников, больше 100 тысяч в Казани готовы платить водителям, менеджерам по работе с клиентами, начальникам архитектурно-строительного отдела и Frontend-разработчикам.

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Елизавета Пуншева