Павел Лоханов постригся наголо в СИЗО — Верховный суд Татарстана рассматривает жалобы на его приговор

Сегодня перед Верховным судом Татарстана предстал осужденный экс-управляющий регионального Фонда соцстраха Павел Лоханов. Его адвокаты считают 9 лет колонии строгого режима слишком суровым приговором за взятку и настаивают — его действия образуют состав мошенничества, передает из суда журналист «Реального времени».



По мнению защиты, на исследованных в суде аудиозаписях со стороны Лоханова не звучит никаких обещаний покровительства и попустительства в дальнейших отношениях с компанией-поставщиком «РСС-Мед». Напротив, он предлагает представителю этой фирмы Максиму Ледянкину в текущем году больше в конкурсах ФСС не участвовать. «Нам кажется, именно несговорчивость Лоханова и привела к совершению в отношении него провокации», — указал в своей жалобе адвокат Павел Мазуренко.

В заседании суда осужденный участвует по видео-конференц-связи из камеры казанского СИЗО-2. За решеткой он сменил имидж — побрился под ноль, не дожидаясь вступления приговора в силу. Сегодня в суде он выступил с пламенной речью и обвинениями.

Также Мазуренко напоминает — в суде выяснилось, что Ледянкин не простой бизнесмен, а еще и сотрудник «Академии национальной безопасности», активно сотрудничающей с силовиками. При его обращении в МВД был нарушен стандартный порядок — в кабинет оперативника с заявлением он пришел из кабинета начальства, а проведение оперативного эксперимента было согласовано в кратчайший срок. По мнению защиты, аргументируя необходимость такого эксперимента без указания точного места и времени (в документах фигурировали 30 суток и город Казань), полицейские ввели в заблуждение главу МВД по РТ Артема Хохорина.

В свою очередь адвокат Вадим Максимов усмотрел несоответствие в приговоре своего клиента — суд считает доказанным, что умысел на получение взятки сформировался у главы ФСС в РТ без участия правоохранителей, то есть до 21 сентября 2021 года, однако доказывает этот умысел «исключительно фрагментами аудиозаписи разговора Ледянкина и Лоханова за 21 сентября».

«Установлено — что ни разу, ни на одной встрече Лоханов не предлагал и не обещал Ледянкину сделать хоть что-нибудь, что входило бы в его полномочия должностного лица или чему он мог способствовать в силу занимаемого служебного положения», — подчеркивает Максимов. И настаивает — суд незаконно вменил его клиенту возможность покровительства либо попустительства по еще не заключенным контрактам.

Часть этих доводов уже звучала при рассмотрении дела судом первой инстанции, как и ходатайство о признании ряда доказательств недопустимыми.

Также адвокаты просят о применении к Лоханову нормы о наказании ниже низшего предела и замены реального срока условным. Какую оценку позиции защиты даст апелляционная инстанция — скоро узнаем.

Напомним, 29 июня Московский райсуд Казани признал бывшего ВИП-чиновника виновным в получении первого транша взятки (2,4 млн рублей от общей суммы в 4 млн) и наказал его 9 годами колонии строгого режима. При этом гигантский кратный штраф в 160 млн рублей, предложенный стороной гособвинения, суд назначать не стал. Зато установил запрет работать на государственной и муниципальной службе в течение 7 лет после отсидки.

Приговором установлено, что Лоханов получил деньги от представителя «РСС-Мед» за общее покровительство этой фирме на фоне арбитражного дела по иску Фонда соцстраха к «РСС-Мед» ввиду поставки с нарушениями условий контракта. Иск ФСС выставил на 14 млн рублей, суд снизил его до 100 тысяч.

«Да, я согласился взять эти деньги ввиду затруднительного финансового положения. Но я не хочу давить вам на жалость. Да, меня банально спровоцировали. Я поддался. И я уже заплатил за это высокую цену», — отмечал в последнем слове обвиняемый отец пятерых детей и просил не разлучать его с семьей.

Ирина Плотникова