В АКРА ждут укрепления доллара до 70 рублей к концу осени

Курс доллара в начале осени будет находиться в районе 60—65 рублей, а к концу сезона укрепится до 70 рублей. Такое мнение выразил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

— В начале осени, скорее, это будет 60-65 рублей, в конце осени — не более 70 рублей. Пока показаний к какому-то резкому ослаблению нет, — считает он.

Фото: pixabay.com

Даже в случае новых санкций против российской нефти курс рубля не сильно изменится. В случае дополнительных ограничений цены на нее вырастут, в результате чего приток валюты в страну не сократится, пишет «РИА Новости».

В конце июля кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил рост курса доллара выше 60 рублей. Он отметил, что курс валюты определяет общее состояние национальной экономики и состояние торговли. Колебания происходят под влиянием информационных факторов и краткосрочных явлений.



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Татьяна Леухина