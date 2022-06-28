«Я уже заплатил высокую цену»: экс-глава ФСС Татарстана выступил с последним словом по делу о взятке

Приговор по делу бывшего управляющего Фондом соцстраха в Татарстане Павла Лоханова будет оглашен завтра. Сегодня обвиняемый во взятке выступил в Московском райсуде Казани с последним словом.

Заседание началось с задержкой — после окончания объявленной в суде эвакуации.

В последнем слове Лоханов заявил о значимости сегодняшнего момента для всей его семьи. И признался: «Да, я согласился взять эти деньги ввиду затруднительного финансового положения. Но я не хочу давить вам на жалость. Да, меня банально спровоцировали. Я поддался... Но для себя я согласился лишь после того, как убедился — я не действую как должностное лицо».

Со слов подсудимого, он твердо понимал — «беру деньги за рекомендации по позиции защиты, как условились на первоначальной встрече», никаких «неформальных рабочих отношений» выстраивать не собирался...

— Ваша честь, я провел в СИЗО 281 день — 9 месяцев и 7 дней, и за это время я осознал весь ужас совершенного мной деяния, — продолжил свою речь Павел Лоханов. — Я признаю свою ответственность, что позволил всему этому случиться. Хотя я сам не создавал для этого условия... Я уже заплатил за это высокую цену — потеряна работа, загублена карьера, репутация. Брошена тень на судьбу моих маленьких неповинных детей. Страдают родители, супруга, близкие.



В финале выступления подсудимый просил вынести объективное, справедливое решение. И назначить наказание без лишения свободы.

В прениях гособвинитель по делу Руслан Зайнуллин настаивал, что Лоханов совершил именно коррупционное преступление, и предлагал наказать его 12 годами колонии строгого режима с гигантским штрафом в 160 млн рублей. Это 40-кратный размер взятки в 4 млн рублей, которая фигурировала в обвинении ВИП-чиновнику. Именно от этой суммы отталкивалась в расчетах сторона обвинения, несмотря на задержание обвиняемого в сентябре 2021 года после получения 2,4 млн рублей.

По версии силовиков, это был лишь первый коррупционный взнос за помощь фирме-поставщику «РСС-Мед» в защите от арбитражного иска Фонда соцстраха на 14 млн рублей (суд удовлетворил его лишь на 100 тысяч рублей), отказ от апелляционного обжалования решения и покровительство в будущем. Иск к поставщику был подан ввиду нарушений условий контракта по 25 фактам поставки товаров на сумму 490 тысяч рублей. При общей стоимости контракта в 56,7 млн рублей.

Версия защиты кардинально отличается. Адвокаты и их подзащитный уверены: все исследованные судом доказательства подтверждают, никакого умысла на взятку не было и должностные полномочия в интересах «РСС-Мед» Лоханов не использовал. А деньги взял потому, что учредитель «РСС-Мед» Максим Ледянкин уж слишком настойчиво их предлагал.

На суде защита обнародовала информацию о том, что Ледянкин является не только бизнесменом, но и замначальника татарстанского подразделения общественной организации «Академия национальной безопасности», которая активно сотрудничает с правоохранительными органами, в том числе в сфере борьбы с коррупцией.