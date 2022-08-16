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Воспитанников детских домов Татарстана будут обучать финансовой грамотности

04:34, 16.08.2022
Воспитанников детских домов Татарстана будут обучать финансовой грамотности
Фото: realnoevremya.ru (архив)

С сентября по декабря в онлайн-режиме пройдет образовательная программа «Финансовый интеллект-2022», направленная на развитие финансового мышления у воспитанников детских домов. Впервые в проекте примут участие подростки из детских домов Татарстана, Санкт-Петербурга, Тамбовской и Московской областей.

Также в этом году заявки могут подать государственные институциональные учреждения Москвы, Воронежской и Ростовской областей. Программа была ранее апробирована в этих регионах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Программа обучения состоит из 12 актуальных тем в сфере рационального финансового поведения. Воспитанники освоят навыки цифровой гигиены, научатся прогнозировать и планировать будущие доходы и расходы, узнают о своем праве на государственные выплаты, передает ТАСС сообщение благотворительного фонда содействия защите детства, материнства и отцовства «Семья».

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана в феврале объявило о покупке жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Начальная цена договора составляет 280,4 млн рублей. Речь идет о приобретении жилья в Казани и Набережных Челнах.

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Татьяна Леухина
ОбществоОбразование

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