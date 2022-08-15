Минобороны заявило, что ВСУ готовят масштабные провокации в районе Запорожской АЭС

Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам для их реализации в город Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты в количестве до 1 тысячи военнослужащих, снабженных специальными комплектами защитного снаряжения.

Фото: кадр видео Минобороны России

В Минобороны России отметили, что в результате этих провокаций может возникнуть реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы. Киевский режим и западные страны намереваются обвинить в этом РФ, передает пресс-служба ведомства.



Вчера член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что российская система ПВО отразила удар украинских войск по Запорожской атомной электростанции.

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Татьяна Леухина