Минобороны заявило, что ВСУ готовят масштабные провокации в районе Запорожской АЭС
Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам для их реализации в город Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты в количестве до 1 тысячи военнослужащих, снабженных специальными комплектами защитного снаряжения.
В Минобороны России отметили, что в результате этих провокаций может возникнуть реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы. Киевский режим и западные страны намереваются обвинить в этом РФ, передает пресс-служба ведомства.
Вчера член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что российская система ПВО отразила удар украинских войск по Запорожской атомной электростанции.
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