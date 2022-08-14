Российские системы ПВО отразили удар ВСУ по Запорожской АЭС

Российская система ПВО отразила удар украинских войск по Запорожской атомной электростанции, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, ВСУ также обстреляли город Энергодар и местную ТЭС (тепловую электростанцию). По прилегающей к ней территории было выпущено девять артиллерийских снарядов.

— Часть снарядов упали между ТЭС и АЭС, а часть — на ТЭС. Сама атомная станция не пострадала и работает в штатном режиме, — уточнил Рогов.

Фото: кадр видео Минобороны России

11 августа начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев заявил, что в результате обстрела ВСУ Запорожской АЭС было повреждено оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов.

Критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена, говорится в заявлении Минобороны России.



Кроме того, 5 августа в военном ведомстве сообщили, что в результате обстрела украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре возник пожар на водородопроводе.



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Максим Кокунин