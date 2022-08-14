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Российские системы ПВО отразили удар ВСУ по Запорожской АЭС

08:59, 14.08.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Российские системы ПВО отразили удар ВСУ по Запорожской АЭС
Фото: wikipedia.org

Российская система ПВО отразила удар украинских войск по Запорожской атомной электростанции, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, ВСУ также обстреляли город Энергодар и местную ТЭС (тепловую электростанцию). По прилегающей к ней территории было выпущено девять артиллерийских снарядов.

— Часть снарядов упали между ТЭС и АЭС, а часть — на ТЭС. Сама атомная станция не пострадала и работает в штатном режиме, — уточнил Рогов.

Фото: кадр видео Минобороны России

11 августа начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев заявил, что в результате обстрела ВСУ Запорожской АЭС было повреждено оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов.

Критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена, говорится в заявлении Минобороны России.

Кроме того, 5 августа в военном ведомстве сообщили, что в результате обстрела украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре возник пожар на водородопроводе.

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Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктураПроисшествия

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