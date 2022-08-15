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Госжилфонд при президенте Татарстана разработает жилищную программу для бойцов батальонов «Алга» и «Тимер»

21:23, 15.08.2022
Госжилфонд при президенте Татарстана разработает жилищную программу для бойцов батальонов «Алга» и «Тимер»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Госжилфонду разработать новую жилищную программу для участников военных батальонов «Алга» и «Тимер». Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы президента республики.

Программу направят на улучшение жилищных условий добровольцев батальонов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня стало известно, что единовременные выплаты военнослужащим татарстанских именных батальонов «Алга» и «Тимер» («Вперед» и «Железный») увеличили на 100 тысяч рублей. Выплаты добровольцам будут осуществляться из средств резервного фонда кабмина Татарстана.

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Татьяна Леухина
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