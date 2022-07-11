Власти Татарстана определили порядок осуществления выплат добровольцам батальонов «Алга» и «Тимер»

Фото: Максим Платонов

Кабмин Татарстана определил порядок осуществления единовременной денежной выплаты гражданам, проходящим военную службу в батальонах «Алга» и «Тимер». Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выплаты добровольцам будут осуществлять из средств резервного фонда кабмина Татарстана. Чтобы получить их, необходимо подать в Военный комиссариат заявление, копию выписки из приказа о зачислении в списки военной части на военную службу, копию документа с реквизитами лицевого счета в банке, а также согласие на обработку персональных данных.

Для осуществления единовременной выплаты Военный комиссариат Татарстана совместно с пунктом отбора на военную службу по контракту представляет после пересечения батальонами «Алга» и «Тимер» границы России список лиц, проходящих военную службу в них. Документ необходимо подать в Минтруд республики.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Напомним, батальоны «Алга» и «Тимер» сформировали в Татарстане в июне для участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины. В том же месяце президент республики Рустам Минниханов подписал указ о единовременной выплате военным, проходящим военную службу в этих формированиях. Ее размер — 260 тысяч рублей.



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Татьяна Демина