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С начала года маткапитал в автоматическом режиме получили порядка 12 тысяч татарстанцев

20:46, 28.07.2022
С начала года маткапитал в автоматическом режиме получили порядка 12 тысяч татарстанцев
Фото: kzn.ru

С начала года материнский капитал в проактивном режиме получили порядка 12 тысяч жителей Татарстана, сообщили в мэрии Казани.

Автоматический режим выдачи сертификатов ввели в Пенсионном фонде России в середине апреля 2020 года. С того момента татарстанское отделение выдало в проактивном режиме 65,5 тысячи сертификатов при рождении первого и второго ребенка.

Более 4 тыс. татарстанских семей могут использовать средства маткапитала в программе социальной ипотеки. В частности, гражданам, желающим вложить маткапитал в покупку жилья у кооператива, больше не понадобится предоставлять в Пенсионный фонд справку о правах на земельный участок, на котором строится или будет построен дом. Правда, это исключение касается тех, где «гарантом кооператива выступает региональная некоммерческая организация по строительству жилья».

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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