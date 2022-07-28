С начала года маткапитал в автоматическом режиме получили порядка 12 тысяч татарстанцев
С начала года материнский капитал в проактивном режиме получили порядка 12 тысяч жителей Татарстана, сообщили в мэрии Казани.
Автоматический режим выдачи сертификатов ввели в Пенсионном фонде России в середине апреля 2020 года. С того момента татарстанское отделение выдало в проактивном режиме 65,5 тысячи сертификатов при рождении первого и второго ребенка.
Более 4 тыс. татарстанских семей могут использовать средства маткапитала в программе социальной ипотеки. В частности, гражданам, желающим вложить маткапитал в покупку жилья у кооператива, больше не понадобится предоставлять в Пенсионный фонд справку о правах на земельный участок, на котором строится или будет построен дом. Правда, это исключение касается тех, где «гарантом кооператива выступает региональная некоммерческая организация по строительству жилья».
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