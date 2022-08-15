«Решили поддержать идею Wildberries»: Иннополис переименовал название своего сайта на «Новоград»

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Сайт города Иннополиса переименовали в «Новоград». Об этом сообщается в telegram-канале мэрии.

Ребрендинг произошел после новостей о переименовании Wildberries на русскоязычное «Ягодки».



Сегодня в пресс-службе маркетплейса заявили, что новое название сайта Wildberries «Ягодки» — часть маркетинговой кампании. При этом в пресс-службе маркетплейса «Реальному времени» не подтвердили и не опровергли факт смены названия сайта на постоянной основе.

В начале июня глава Wildberries Татьяна Бакальчук допустила, что компания подумает о возможности ребрендинга названия компании на русском языке.



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Татьяна Леухина