Глава Wildberries не исключила возможность ребрендинга названия на русском языке

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук допустила, что компания подумает о возможности ребрендинга названия компании на русском языке. Об этом она сообщила на форуме «Неделя российского ретейла».

На мероприятии министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отметил, что в ретейле и промышленности очень много иностранных наименований. Представители бизнеса объясняли, что иностранные названия способствуют продажам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Я не могу обещать, что мы сделаем ребрендинг. Подумаем, — приводит ТАСС ее слова.

В апреле Польша ввела санкции против Бакальчук. Помимо запрета на въезд в страну, ей запретят заключать сделки на территории Польши.

Татьяна Леухина