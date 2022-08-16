Тендер на проведение народного караоке в Кировском и Московском районах Казани отменили в день публикации

На территории Кировского и Московского районов в сентябре проведут народное караоке «Голос нашей команды. Голос нашего двора». Соответствующий тендер опубликован 15 августа на сайте госзакупок, однако спустя несколько часов его отменили. Начальная цена чуть превышает 600 тысяч рублей.

Целями конкурса являются содействие творческому развитию жителей и профилактика социально-негативных явлений во дворах районов. Событие растянется на 5 дней. На каждый день планируется 5-часовая программа. Рассчитывается задействовать около 500 человек.

Исполнителю предстоит организовать все: от электронной регистрации участников до артистов и жюри.

Фото: realnoevremya

Подрядчик обязуется предоставить ведущего с портфолио, не менее двух вокальных ансамблей от трех человек, не менее двух хореографических коллективов от шести человек и вокалистов не менее двух человек. Также на площадке должен присутствовать детский аниматор с собственной развлекательной программой.

Кроме того, предоставление жюри, технической группы, транспортного обслуживания, сценической конструкции и сувенирной продукции также лежит на ответственности исполнителя. По истечении конкурса предстоит выдать готовый видеофильм.

Заявки на тендер принимаются до 23 августа.

Как сообщили в пресс-службе районов, отборочные туры пройдут:

22 августа в 17:00 — двор дома №20 по ул. Зилантовская;

23 августа в 17:00 — двор дома №15 по ул. Химиков;

24 августа в 17:00 — двор дома №7 по ул. Чкалова;

25 августа в 17:00 — двор дома №49 по ул. Восстания.

Финал конкурса состоится 29 августа в 17:00 в сквере им. Васильченко.

В прошлом году конкурс прошел на пяти площадках «Кирмоса» и на 19 площадках Казани. В первом этапе выступили 50 человек. Победителей определяли зрители путем голосования.

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Елизавета Пуншева