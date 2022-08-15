В ОАК рассказали, когда состоится первый полет импортозамещенного SSJ100

Фото: wikipedia.org / Marina Lystseva

Первый полет полностью импортозамещенного отечественного самолета SSJ100 состоится в середине 2023 года. Об этом сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь.

— Следующий год, мы надеемся, в середине, будет первый полет полностью импортозамещенного SSJ100. Так, чтобы отлетать программу основных изменений, к концу года начать его серийные поставки в авиакомпании, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: wikipedia.org / SuperJet International

В марте в Минпромторге сообщали, что Россия ускорит создание импортозамещенной версии Sukhoi Superjet 100. Необходимый для самолета российский двигатель ПД-8 планируют сертифицировать уже через 12—14 месяцев.



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Татьяна Леухина