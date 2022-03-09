В Минпромторге пообещали ускорить создание импортозамещенного самолета SSJ100

Фото: wikipedia.org / Marina Lystseva

Россия ускорит создание импортозамещенной версии отечественного самолета Sukhoi Superjet 100, сообщили в Минпромторге.

Необходимый для самолета российский двигатель ПД-8 планируют сертифицировать уже через 12—14 месяцев, уточняет «РИА Новости».



В настоящее время основная цель для авиастроения РФ — максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов, к ним относится и замена двигателя иностранного производства для SSJ100 на российский ПД-8, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

wikipedia.org / SuperJet International

В 2021 году Мантуров сообщал, что создание и сертификацию импортозамещенной версии этого самолета — SSJ New — планируется завершить до конца 2024 года.

Маргарита Головатенко