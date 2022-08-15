В Татарстане с начала купального сезона утонули 43 человека

В Татарстане с начала купального сезона, 1 июня, произошло 57 происшествий на воде, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



Утонули 43 человека, в их числе — семеро детей. С 1 июня по 14 августа спасены на воде за этот период 50 человек, в том числе трое детей.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану (архив)

Вчера в Елабуге на Шишкинских прудах утонула женщина. Тело было извлечено очевидцами с поверхности воды в одном метре от берега и передано сотрудникам полиции.

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Маргарита Головатенко