В Татарстане с начала купального сезона утонули 43 человека
В Татарстане с начала купального сезона, 1 июня, произошло 57 происшествий на воде, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Утонули 43 человека, в их числе — семеро детей. С 1 июня по 14 августа спасены на воде за этот период 50 человек, в том числе трое детей.
Вчера в Елабуге на Шишкинских прудах утонула женщина. Тело было извлечено очевидцами с поверхности воды в одном метре от берега и передано сотрудникам полиции.
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