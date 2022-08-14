На Шишкинских прудах в Елабуге утонула женщина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Елабуге на Шишкинских прудах утонула женщина, сообщил «Реальному времени» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

Тело было извлечено очевидцами с поверхности воды в одном метре от берега и передано сотрудникам полиции. Отмечается, что место не оборудовано для купания. Личность покойной в настоящий момент устанавливается.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

12 июля на Шишкинских прудах утонул парень 2002 года рождения. Водолазы подняли тело мужчины с глубины 3 метров на расстоянии 10 метров от берега.

Также сегодня стало известно о еще двух утонувших в Татарстане, один из которых погиб в Набережных Челнах, а другой в Арском районе.

Сообщение о том, что на плотине реки Иске-Юрт в селе Субаш-Аты Арского района республики утонул мужчина, поступило еще 12 августа. 13 августа водолазами ЗПСО №4 в 20 метрах от берега и на глубине 7 метров удалось найти тело 39-летнего мужчины и передать его сотрудникам полиции. Кроме того, сегодня в поселке Кумыс на реке Кама водолазами ЗПСО №6 с глубины 2 метров в 10 метрах от берега было извлечено тело мужчины 1991 года рождения, утонувшего накануне вечером.

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Максим Кокунин