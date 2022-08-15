Топ-менеджер Сбера: рынок кредитования начал оживать

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»

В феврале на фоне роста ключевой ставки регулятора Сбер повышал и свои ставки на кредиты для физических лиц. Конечно, это замедлило развитие кредитного рынка, особенно спала активность на нем в марте и апреле. Это касается и ипотечного, и потребительского кредитования.

Доступность ипотеки с учетом повышения ставок, сокращения числа одобрений снизилась. Однако до 11 апреля 2022 года Волго-Вятский банк Сбербанка выдавал ипотечные кредиты на прежних условиях (те, заявки по которым были одобрены до повышения ключевой ставки). Сейчас порядка 30% всех выдач ипотеки приходится на государственные программы. С начала марта 2022 года Сбер выдал рекордный объем льготной ипотеки — она стала драйвером спроса у жителей регионов.

По мере снижения ключевой ставки Центробанка Сбер улучшал условия для клиентов по своим кредитам. Сейчас отмечается, что люди стали брать больше потребительских кредитов — рынок оживает. Об этом говорит в своем интервью Сергей Алимов, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:

— Мы впервые за последние 10 лет предложили по потребительскому кредиту такую низкую ставку, как сейчас — от 4,9% на первый месяц, если у клиента есть годовая подписка СберПрайм+. Традиционно особенные условия мы предлагаем и для наших зарплатных клиентов.

Возвращается ипотека: с середины мая наблюдается рост количества заявок. Ставки на ипотечные кредиты снижаются, есть преференции для клиентов Сбера. Например, для тех, кто получает зарплату на карту Сбербанка, действует скидка по ипотеке в 1%. Электронная регистрация дает скидку еще в 0,3%. Есть возможность бесплатно резервировать квартиры на «Домклик» (16+) и получить дополнительную скидку на ипотеку.

— К 1 августа по количеству принятых заявок мы вышли на уровень января, — рассказывает Алимов. — С начала этого года более 40 тысяч семей смогли решить свой жилищный вопрос. Текущие ставки по базовым ипотечным программам приблизились к значениям 2019 года. Сейчас ипотеку на вторичку и новостройку можно оформить по ставке от 9,9%. Для сравнения — зимой 2019 года такие ставки были на новостройку, на вторичку они были от 10,7%. Что касается программ с господдержкой, то сегодня ставка на новостройки начинается с 5,7% годовых. Недавно появилась возможность оформить ипотеку на покупку или строительство частного дома.



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»