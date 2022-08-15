Татарстан занял 52-е место в рейтинге регионов России по аварийности на дорогах

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану (архив)

По итогам первого полугодия 2022 года Татарстан занял 52-е место среди регионов России по аварийности на дорогах . Рейтинг составило «РИА Новости».

С января по июнь на 100 тыс. автомобилей в республике пришлось 107,6 ДТП, что на 7,7% меньше, чем годом ранее. На 100 тыс. жителей Татарстана пришлось 50,1 пострадавшего в ДТП — учитываются раненые и погибшие.

Фото: ГИБДД Татарстана

На первом месте рейтинга находится Чечня, где число ДТП относительно прошлого года сократилось на 42,2% — на 100 тыс. автомобилей там приходится 15,6 ДТП.

Напомним, по итогам семи месяцев в Татарстане зарегистрировано 1 755 ДТП, в которых погибли 157 человек и 2 174 получили ранения.

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