Экологи отобрали пробы воздуха на месте пожара в Советском районе Казани

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Инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана отобрали пробы атмосферного воздуха на наличие загрязняющих веществ на месте пожара в Советском районе Казани. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о возгорании поступило сегодня в 17.30. Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона выехали по 2 номеру вызова. Дым был виден практически из каждой точки Казани.

Объектом, на котором произошел пожар, оказался производственный железобетонный одноэтажный склад размером 20х50 метров на территории завода «Хитон». Загорелось растительное масло в еврокубах на ориентировочной площади 1000 кв.м, в результате чего произошло частичное обрушение здания.

На данный момент открытое горение ликвидировано. По словам жителей Дербышек, в воздухе стоит сильный запах горелого масла.

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Татьяна Демина