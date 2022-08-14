На территории казанского завода «Хитон» загорелось производственное помещение с маслом

Фото: Дарья Пинегина

На территории казанского завода «Хитон» по ул. 3-я Кленовая, д. 9, производящего бытовую химию и лакокрасочную продукцию, загорелось производственное помещение, в котором находится масло, сообщили «Реальному времени» на проходной завода.

По словам охранников, на этой территории в основном находятся арендаторы, а от самого «Хитона» есть лишь один цех. Клубы дыма видно практически из любой точки города. На месте происшествия работают пожарные, скорая, полиция, а также замечены несколько машин «Водоканала».

Фото: Дарья Пинегина

Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона выехали по 2 номеру вызова. По предварительным данным, происходит горение растительного масла в т.н. еврокубах. Пострадавших нет, сообщил «Реальному времени» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

Фото: Дарья Пинегина

В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану уточнили, что горит производственный железобетонный одноэтажный склад, размером в плане 20х50 метров, II степени огнестойкости. По прибытию 71 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Татарстан установлено, что происходит горение растительного масла в еврокубах на ориентировочной площади 1000 кв.м. На тушение подано 2 ствола ГПС-600 и 2 ствола РС-70, на защиту соседнего здания 3 ствола РС-70, работает 4 звена ГДЗС, ближайший гидрант на расстоянии 200 метров — использовался. Кроме того, произошло частичное обрушение здания. В 18.05 ранг пожара повышен до вызова №3, сил и средств достаточно.

Фото: Дарья Пинегина

К тушению пожара привлекаются 118 человек и 41 единица техники,

в том числе от МЧС России — 81 человек и 27 единицы техники.

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Максим Кокунин