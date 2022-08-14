На территории казанского завода «Хитон» ликвидировали открытое горение

Фото: Дарья Пинегина

В 20.47 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 420 кв.м. в складском помещении на территории казанского завода «Хитон», расположенного по ул. 3-я Кленовая, 9. Об этом «Реальному времени» сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

Сообщение о возгорании поступило в 17.30. Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона выехали по 2-му номеру вызова. Объектом, на котором произошел пожар, оказался производственный железобетонный одноэтажный склад размером 20х50 метров. В нем загорелось растительное масло в еврокубах на ориентировочной площади 1000 кв.м, в результате чего произошло частичное обрушение здания.

Фото: Дарья Пинегина

Как рассказали «Реальному времени» охранники с проходной завода, на данной территории в основном находятся арендаторы, а от самого «Хитона» есть лишь один цех. В то время на место происшествия прибыли не только пожарные, но и сотрудники полиции, а также скорая помощь.

Фото: Дарья Пинегина

Изначально сообщалось, что к тушению пожара привлекаются 118 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС России — 81 человек и 27 единиц техники. Однако позже в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике рассказали, что при тушении были задействованы 110 человек и 34 единицы техники.

В 18.52 сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар. Отмечается, что пострадавших нет.

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Максим Кокунин