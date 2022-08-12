В Татарстане вечером на участке трассы М-7 растянулась пробка на 7 километров
В Татарстане на трассе М-7 образовался семикилометровый затор из-за дорожных работ. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Пробка образовалась возле поселка Новониколаевского. Кроме того, движение затруднено возле лесопарка «Лебяжье».
Также серьезный затор образовался на улицах Фрунзе, Восстания.
7 августа огромные пробки в обе стороны образовались на участке трассы М-7 возле Иннополиса. Причиной затора послужили дорожные работы на мосту через реку Сулицу.
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