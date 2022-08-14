Лениногорский завод железобетонных изделий отказался от моратория на банкротство

ОАО «Лениногорский завод железобетонных изделий» отказался от моратория на банкротство. Соответствующее сообщение появилось в системе «СПАРК-Интерфакс».

— Отказом от моратория на возбуждение дел о банкротстве Открытое акционерное общество «Лениногорский завод железобетонных изделий» снимает с себя запрет на выплату дивидендов, — говорится в уведомлении.

Лениногорский завод железобетонных изделий ввели в эксплуатацию летом 1955 года. Он занимается производством несущих конструкций и изделий из бетона и сборного железобетона и тому подобного.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка Лениногорского завода ЖБИ за прошлый год составила 121,6 миллиона рублей, чистые активы оцениваются в 79,3 миллиона. Чистая прибыль предприятия ушла в минус на 18,6 миллиона.

Напомним, российское правительство России ввело полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении компаний, ИП и граждан с 1 апреля текущего года. Отказ от него позволяет выплачивать дивиденды или проводить обратный выкуп акций.



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Татьяна Демина