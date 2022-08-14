Полиция задержала подозреваемого в нападении на автобус в Иерусалиме

Полиция задержала подозреваемого, устроившего стрельбу по автобусу недалеко от Стены Плача в Иерусалиме. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу израильской полиции.

— Некоторое время назад после упорной операции по розыску, в которой приняли участие силы полиции и Службы общей безопасности, террорист, подозреваемый в совершении нападения прошлой ночью в Старом городе Иерусалима, сдался и сдал оружие, которое он, предположительно, использовал во время стрельбы, — рассказали в ведомстве.

Задержанным оказался 26-летний араб Амир Сидауи, проживающий в Восточном Иерусалиме. Само нападение на автобус произошло этой ночью. В ходе него семь человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 8 июля в Японии было совершено покушение на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Он скончался в больнице Медицинского университета Нары. Ему было 67 лет. Подозреваемого в нападении задержали, им оказался бывший моряк Сил самообороны Японии.

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Максим Кокунин