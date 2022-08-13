Татарстан — единственный регион ПФО в светло-оранжевой зоне по ситуации с COVID-19

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день Татарстан находится в светло-оранжевой зоне на тепловой карте федерального оперштаба. Республика — единственный регион Приволжского федерального округа, расположенный в ней.

Расположение субъекта в светло-оранжевой зоне говорит о том, что в нем за последние семь дней выявлено 91—150 случаев на 100 тыс. населения. На сегодняшний день к этой зоне также относятся Вологодская, Волгоградская, Астраханская, Новосибирская и Иркутская области.

Часть регионов ПФО находится в красной зоне — Мордовия, Нижегородская, Ульяновская и Самарская области. Это говорит о том, что в них за последние семь зарегистрировано более 150 случаев заражений на 100 тысяч населения.

Фото: стопкоронавирус.рф

В темно-оранжевой зоне на данный момент располагаются Пензенская область и Чувашия. Это свидетельствует о том, что в этих регионах выявлено 31—90 случаев на 100 тыс. населения за семь суток.

Остальные регионы ПФО находятся на тепловой карте в желтой зоне. Это значит, что в них за семь дней зафиксировано менее 30 случаев на 100 тыс. населения.

Напомним, минувшей весной Татарстан находился некоторое время в «красной зоне». После этого он вернулся в светло-оранжевую, где находится до сих пор.



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Татьяна Демина