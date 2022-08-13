В Татарстане выявили семь очагов африканской чумы свиней — уничтожены 6 тысяч животных

Фото: кадр видео / ТНВ

Никогда не было такого: [в Татарстане] одномоментно выявлены сразу семь очагов африканской чумы свиней — семь очагов! — изумлялся на совещании в Доме правительства президент республики рустам Минниханов.



Первый очаг в республике обнаружили неделю назад — в частном подворье Спасского района умерли две свиньи. Хозяин вызвал ветеринара, взятые пробы показали опасный вирус. Остановить вспышку может лишь поголовный убой животных в радиусе 5 км от места очага.

В Спасском районе в эту зону попали три населенных пункта — около 30 подворий. Здесь изъяли 150 свиней и уничтожили на специальном полигоне. В очагах и угрожающей зоне уничтожены около 6 тысяч свиней. Ущерб фермерам возместят.

На выезде из зоны карантина установлен специальный блокпост, на котором обрабатывают колеса автомобилей. В такой ситуации к концу недели оказались шесть сел в трех районах, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Реальное время» сообщало, в каких районах и хозяйствах республики ввели карантин в связи с заболеваемостью животных.

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Маргарита Головатенко