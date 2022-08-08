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В Спасском районе обнаружили очаг африканской чумы свиней — видео

23:31, 08.08.2022
В Спасском районе обнаружили очаг африканской чумы свиней — видео
Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В поселке Приволжский Спасского района Татарстана обнаружили очаг африканской чумы свиней. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Ветеринарные специалисты уже изъяли и уничтожили все поголовье, а также провели дезинфекцию территории. В зоне очага ведутся профилактические работы.

На прошлой неделе в селе Бетьки Рыбно-Слободского района Татарстана установили карантин по бешенству животных. Эпизоотический очаг определен территорией личного подсобного хозяйства на улице Ленина.

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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