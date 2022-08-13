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МИД отреагировал на высылку российского дипломата из Черногории

16:58, 13.08.2022
МИД отреагировал на высылку российского дипломата из Черногории
Фото: mid.ru

Москва рассматривает высылку российского дипломата из Черногории как очередной эпизод развязанной Западом гибридной кампании против РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Видим в этом нежелание и неспособность официальной Подгорицы отойти от политики машинального следования такой разрушительной линии — в ущерб международной безопасности и сотрудничеству, равно как и собственным национальным интересам, — сказала она.

Фото: pixabay.com

Россия предупредила США о точке невозврата, после которых возможен разрыв дипломатических отношений. Такое возможно при объявлении России спонсором терроризма, указали в МИД.

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Маргарита Головатенко
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