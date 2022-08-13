МИД отреагировал на высылку российского дипломата из Черногории

Москва рассматривает высылку российского дипломата из Черногории как очередной эпизод развязанной Западом гибридной кампании против РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



— Видим в этом нежелание и неспособность официальной Подгорицы отойти от политики машинального следования такой разрушительной линии — в ущерб международной безопасности и сотрудничеству, равно как и собственным национальным интересам, — сказала она.

Фото: pixabay.com

Россия предупредила США о точке невозврата, после которых возможен разрыв дипломатических отношений. Такое возможно при объявлении России спонсором терроризма, указали в МИД.

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Маргарита Головатенко