В казанском поселке Кульсеитово прекратят водоснабжение 16 августа
В казанском поселке Кульсеитово Советского района города 16 августа прекратят водоснабжение, сообщили в исполкоме.
Воды не будет во всех домах поселка с 9.00 до 21.00. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.
Отключение водоснабжения связано с проведением аварийных работ.
В нескольких домах Кировского района Казани 11 августа почти на сутки отключали водоснабжение.
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