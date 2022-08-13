В казанском поселке Кульсеитово прекратят водоснабжение 16 августа

В казанском поселке Кульсеитово Советского района города 16 августа прекратят водоснабжение, сообщили в исполкоме.



Воды не будет во всех домах поселка с 9.00 до 21.00. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.

Отключение водоснабжения связано с проведением аварийных работ.

Фото: realnoevremya.ru

В нескольких домах Кировского района Казани 11 августа почти на сутки отключали водоснабжение.



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Маргарита Головатенко