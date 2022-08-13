Новости общества

01:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В казанском поселке Кульсеитово прекратят водоснабжение 16 августа

14:29, 13.08.2022 3
В казанском поселке Кульсеитово прекратят водоснабжение 16 августа
Фото: realnoevremya.ru

В казанском поселке Кульсеитово Советского района города 16 августа прекратят водоснабжение, сообщили в исполкоме.

Воды не будет во всех домах поселка с 9.00 до 21.00. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.

Отключение водоснабжения связано с проведением аварийных работ.

Фото: realnoevremya.ru

В нескольких домах Кировского района Казани 11 августа почти на сутки отключали водоснабжение.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 13 авг
    Ой, неудобно
    Ответить
  • Анонимно 14 авг
    Автоцистерны это хорошо. Считай уже заранее позаботились о людях. Без воды уж не останутся совсем
    Ответить
  • Анонимно 14 авг
    Предупрежден значит вооружен! Без уведомления не отключают же, как обычно делают в городе)
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также