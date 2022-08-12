Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане опустился до 3,9%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 на 12 августа оценивается в 3,9%. Неделю назад он составлял 4,8%.

На сегодняшний день в республике прививку против коронавируса сделали 2 567 782 человека. Из них 2 482 548 татарстанцев завершили курс вакцинации, следует из данных федерального оперштаба.

Скриншот сайта стопкоронавирус.рф

Напомним, по данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану, в начале весны уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превышал 80%. В связи с этим 14 марта отменили обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан, которую ввели в октября 2021 года.

Из постановления главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марины Патяшиной следовало, что уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежавших обязательной вакцинации, по состоянию на 10 марта 2022 года превысил 80%.



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Татьяна Демина