Казань вошла в число лидеров по объему ввода жилья в России

Фото: Максим Платонов

Казань стала одним из лидеров среди российских городов по объему ввода жилья в абсолютном выражении — в столице Татарстана в 2021 году ввели 1,25 миллиона квадратных метров, сообщает «РИА Новости».



Абсолютные лидеры — Москва (+7,8 миллиона квадратных метров жилья) и Санкт-Петербург (3,46 миллиона квадратных метров).

За ними следуют Краснодар (+2,62 миллиона жилых квадратных метров), Новосибирск (+1,57 миллиона квадратных метров), Екатеринбург (+1,52 миллиона квадратных метров), Ростов-на-Дону (+1,44 миллиона квадратных метров), и далее после Казани — Уфа (+1,17 миллиона квадратных метров) и Тюмень (+1,04 миллиона квадратных метров).

Фото: realnoevremya.ru

По итогам января — июня 2022 года объем строительных работ в Татарстане вырос на 10,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Он превысил 163,5 миллиарда рублей.

Согласно данным на 30 июля, в Татарстане перешагнули планку в 2 млн квадратных метров построенного жилья — это уже 78% от годового плана, что составляет 138,8% к уровню прошлого года.

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Маргарита Головатенко