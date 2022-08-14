Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов

В воскресенье, 14 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность и слабый до умеренного северо-восточный ветер. Преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем воздух прогреется до +24..+29 градусов. В Казани ожидается от +27 до +29°С. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +24 до+28°С.

Фото: realnoevremya.ru

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели сохранится сухая погода. Днем воздух прогреется до +25—30 градусов.

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Татьяна Демина