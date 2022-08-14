Исправительная колония №3 в Татарстане потратит на уборку урожая 600 тысяч рублей
Исправительная колония №3 Управления ФСИН по Татарстану ищет подрядчика на уборку урожая. Ему готовы заплатить 600 тысяч рублей.
Подрядчику необходимо собрать урожай ярового ячменя на земельных участках колонии №3 в селе Пановка Пестречинского района Татарстана. Их общая площадь — 150 га.
Работы требуется выполнить до начала осени. Допускается досрочное выполнение задания, следует из документации на портале госзакупок. Услуги заказчик оплачивает счет средств дополнительного источника бюджетного финансирования.
Напомним, в Татарстане все районы приступили к уборке урожая зерновых культур. По последним данным, обмолочено 425 тыс. га, или 28% от плана. Намолот составил 1,6 млн тонн со средней урожайностью 39 ц/га.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым