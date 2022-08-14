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Исправительная колония №3 в Татарстане потратит на уборку урожая 600 тысяч рублей

04:29, 14.08.2022
Исправительная колония №3 в Татарстане потратит на уборку урожая 600 тысяч рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Исправительная колония №3 Управления ФСИН по Татарстану ищет подрядчика на уборку урожая. Ему готовы заплатить 600 тысяч рублей.

Подрядчику необходимо собрать урожай ярового ячменя на земельных участках колонии №3 в селе Пановка Пестречинского района Татарстана. Их общая площадь — 150 га.

Работы требуется выполнить до начала осени. Допускается досрочное выполнение задания, следует из документации на портале госзакупок. Услуги заказчик оплачивает счет средств дополнительного источника бюджетного финансирования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в Татарстане все районы приступили к уборке урожая зерновых культур. По последним данным, обмолочено 425 тыс. га, или 28% от плана. Намолот составил 1,6 млн тонн со средней урожайностью 39 ц/га.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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