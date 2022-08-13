В Татарстане назвали лидеров по уборке урожая

В Татарстане все районы республики приступили к уборке зерновых культур — сейчас обмолочено 425 тыс. га, или 28% от плана, намолот составил 1,6 млн тонн со средней урожайностью 39 ц/га, сообщил на совещании в Доме правительства республики первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков.



Он назвал районы, которые показали хорошую производительность в уборке урожая.

В Предволжье традиционно лидером стал Тетюшский район, который обмолотил 43% зерновых. По республике район показал самую высокую урожайность (55 ц/га) и самый высокий намолот — свыше 109 тыс. тонн. Низкие темпы показывает Верхнеуслонский район, у него самый низкий показатель урожайности — 29 ц/га.

В Западном Закамье в лидерах Аксубаевский, Новошешминский и Нурлатский районы. Там убрали более 40% площадей зерновых с намолотом по районам 68, 87 и 64 тыс. тонн соответственно. Спасскому и Алькеевскому районам, напротив, необходимо нарастить темпы уборки.

Фото: Минсельхозпрод Татарстана

В Восточном Закамье хорошие показатели по уборке урожая демонстрируют Мензелинский и Актанышский районы — по 38%. По урожайности самый высокий показатель у Мензелинского и Заинского районов — свыше 50 ц/га. В Тукаевском районе убрали только 24%.

В Юго-Восточном Закамье по намолоту и урожайности лидирует Муслюмовский район — намолот составил 55 тыс. тонн с урожайностью свыше 40 ц/га. Больше всего в данной зоне обмолочено у Ютазинского района — 42% зернового клина. В аутсайдерах Бугульминский и Бавлинский районы — менее 15%.

В северной зоне Татарстана, на территории Предкамья, уборочные работы начинаются на десять дней позже. Самый высокий показатель урожайности в этой зоне у Кукморского района — свыше 38 ц/га. Также высокой производительности здесь достиг Атнинский район — обмолотил 37% зернового клина.

Фото: Илья Репин

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Маргарита Головатенко