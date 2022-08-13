В МВД поддержали введение маркировки на лекарствах, влияющих на управление машиной
В МВД России концептуально поддерживают идею введения специальной маркировки на упаковках лекарств, которые оказывают влияние на водителя при управлении транспортом, в ведомстве поддерживают и создание перечня таких медикаментов, сообщает ТАСС.
В МВД подчеркивают, что остается актуальным вопрос информированности водителей о содержании в лекарствах алкоголя, наркотических и токсических средств и иных веществ, вызывающих опьянение.
Законодательство в этом случае запрещает водителю управлять машиной независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, даже если это — следствие употребления разрешенных к применению лекарств.
В июле Госавтоинспекция предложила Минздраву составить реестр лекарственных препаратов, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем. По его словам, первое, что необходимо сделать, — систематизировать лекарства, под воздействием которых нельзя управлять машиной.
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