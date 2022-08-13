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В МВД поддержали введение маркировки на лекарствах, влияющих на управление машиной

08:59, 13.08.2022 1
В МВД поддержали введение маркировки на лекарствах, влияющих на управление машиной
Фото: Илья Репин (архив)

В МВД России концептуально поддерживают идею введения специальной маркировки на упаковках лекарств, которые оказывают влияние на водителя при управлении транспортом, в ведомстве поддерживают и создание перечня таких медикаментов, сообщает ТАСС.

В МВД подчеркивают, что остается актуальным вопрос информированности водителей о содержании в лекарствах алкоголя, наркотических и токсических средств и иных веществ, вызывающих опьянение.

Законодательство в этом случае запрещает водителю управлять машиной независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, даже если это — следствие употребления разрешенных к применению лекарств.

Фото: Илья Репин (архив)

В июле Госавтоинспекция предложила Минздраву составить реестр лекарственных препаратов, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем. По его словам, первое, что необходимо сделать, — систематизировать лекарства, под воздействием которых нельзя управлять машиной.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаВластьАвто

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 авг
    КАК эта маркировка поможет безопасности движения? Очередной "налог на воздух".
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