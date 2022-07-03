В России предложили составить реестр препаратов, после которых нельзя садиться за руль

Госавтоинспекция предлагает Минздраву составить реестр лекарственных препаратов, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем. Об этом рассказал начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве Александр Быков.

По его словам, первое, что необходимо сделать, — систематизировать лекарства, под воздействием которых нельзя управлять машиной.

Фото: pixabay.com

— Хотя бы на упаковке давайте нарисуем красный круг, машинку и перечеркнем (ее, — прим. ред.), чтобы люди, покупая (лекарства, — прим. ред.), понимали, — приводит ТАСС его слова.

После составления Минздравом единого реестра лекарственных препаратов, по мнению Быкова, нужно «выходить на проблему запрета».

В конце апреля президент России Владимир Путин сообщил, что в стране внедрят единый федеральный реестр назначений лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина