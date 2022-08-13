Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Чехию возобновились

Поставки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Чехию транзитом через Украину возобновились в пятницу в 21.00 мск, сообщила государственная компания Mero, являющаяся владельцем и оператором чешского участка трубопровода.



— Снабжение нефтью чешских нефтеперерабатывающих предприятий осуществляется бесперебойно по плану, — приводит сообщение ТАСС.

Фото: pikist.com

9 августа «Укртранснафта» остановила транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию, Чехию и Словакию. Причина — невозможность российской стороны оплатить услуги из-за санкций ЕС. После этого венгерская MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Следующим днем Украина подтвердила получение платежа за транзит нефти из России через свою территорию в Венгрию и Словакию.



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Маргарита Головатенко