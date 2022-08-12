В России на дипломах о среднем профобразовании будут печатать QR-код
Специальный QR-код появится на дипломах о среднем профессиональном образовании. Приказ Минпросвещения России опубликован на официальном портале правовой информации.
QR-код будет находиться в нижнем левом углу левой части оборотной стороны бланка титула. Его размер — 30 мм на 30 мм.
Приказ вступает в силу с 1 марта 2023 года.
Ранее QR-код начали ставить на школьные аттестаты. Это защищает документы об образовании от подделок.
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