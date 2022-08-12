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В России на дипломах о среднем профобразовании будут печатать QR-код

21:28, 12.08.2022 2
В России на дипломах о среднем профобразовании будут печатать QR-код
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Специальный QR-код появится на дипломах о среднем профессиональном образовании. Приказ Минпросвещения России опубликован на официальном портале правовой информации.

QR-код будет находиться в нижнем левом углу левой части оборотной стороны бланка титула. Его размер — 30 мм на 30 мм.

Фото: скриншот

Приказ вступает в силу с 1 марта 2023 года.

Ранее QR-код начали ставить на школьные аттестаты. Это защищает документы об образовании от подделок.

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Татьяна Леухина
Общество

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13 авг
    То есть поддельные Дипломы о высшем образовании или Ученых степенях вполне допустимы.
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  • Анонимно 13 авг
    Небось решили поднять цену.
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