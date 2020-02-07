Минпросвещения предложило ставить QR-код на школьные аттестаты

Министерство просвещения РФ предложило маркировать школьные аттестаты QR-кодом, соответствующий законопроект опубликован для общественного обсуждения.

В ведомстве поясняют, что данная инициатива поможет защитить документы об образовании от подделок.

Так, предлагается на оборотной стороне титула (слева внизу) нанести двумерный матричный штриховой код (QR-код), который будет содержать сетевой адрес для прямого доступа к данным информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», таким как фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения лица, которому выдан соответствующий аттестат, сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдавшей аттестат.

В проекте предусматривается и новый макет школьного аттестата. Поле для QR-кода в нем отведено совсем небольшое — размером 20x20 мм.

Ранее сообщалось, что в российских аттестатах об основном и среднем общем образовании могут перестать ставить оценки за такие предметы, как изобразительное искусство, музыка и физкультура. Их хотят заменить на «зачет».

