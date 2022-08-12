В России предложили на год продлить программу семейной ипотеки под 6%

Минфин предложил продлить программу семейной ипотеки с льготной ставкой 6% до 31 декабря 2023 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



Программу семейной ипотеки предлагается распространить на семьи, в которых ребенок родится до конца 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным Минфина, по состоянию на 1 августа уже более 372 тысяч семей взяли льготные кредиты на общую сумму 1,3 трлн рублей. Ожидается, что в связи с продлением семейной ипотеки в 2023 году будет выдано 166 тыс. кредитов на 1,16 трлн рублей.

Вчера в Минцифры России предложили снизить с 5% до 3% ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов. Также в ведомстве предложили уменьшить уровень минимальной зарплаты заемщика для получения такой ипотеки.



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Татьяна Леухина