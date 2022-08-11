В Минцифры предложили снизить ставку по льготной IT-ипотеке с 5% до 3%

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов предложили снизить с 5% до 3%, с инициативой выступили в Минцифры России. Дата начала общественного обсуждения — 11 августа.



— <…> максимальная ставка по кредитным договорам, заключенным после вступления в силу проекта постановления, будет составлять 3 процента годовых, — сказано в пояснительной записке к проекту постановления.

Также в ведомстве предложили уменьшить уровень минимальной зарплаты заемщика для получения такой ипотеки. Так, с внесением изменений необходимый уровень зарплаты для получения средств для работающих в городах-миллионниках IT-сотрудников (за исключением Москвы) составит 120 тысяч рублей вместо 150 тысяч. Для проживающих в других населенных пунктах регионов — 70 тысяч рублей вместо 100 тысяч рублей.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Замглавы Минцифры России Максим Паршин в июне заявлял, что ставка по льготной ипотеке для IT-специалистов в ряде российских регионов может опуститься до 1% годовых.

Оформить льготную ипотеку могут IT-специалисты в возрасте от 22 до 44 лет включительно, имеющие российское гражданство. Максимальная ставка по IT-ипотеке — 5%, первоначальный взнос — не менее 15%.



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Маргарита Головатенко