Исследование: половина татарстанцев планирует увеличить траты на лекарства

Фото: Ринат Назметдинов

Жители Татарстана рассказали о своих тратах на лекарственные препараты в текущем году. Половина опрошенных планирует потратить на них больше, чем в 2021-м.

Почти половина респондентов из Татарстана вынуждена покупать лекарств из-за хронических заболеваний. При этом большинство опрошенных заявили, что в прошлом году потратили на лекарственные препараты не больше 10 тысяч рублей.

Согласно результатам опроса, четверть татарстанцев приобретают лекарства для своих детей, 24% — для мужа или жены, а 22% — бабушке и дедушке. Еще 6% респондентов заявили, что покупают препараты для домашних животных (6%).

При выборе лекарств более половины опрошенных жителей Татарстана (65%) опираются на рекомендации врача. На цене внимание концентрируют 27% респондентов, а к советам родных и близких прислушиваются 30%.

Фото: Ринат Назметдинов

Сократить расходы на лекарства в этом году планирует 9% опрошенных татарстанцев. Основной причиной такого решения стало отсутствие нужды в них в связи с выздоровлением.

Тех, кто хочет потратить на лекарственные препараты столько же, сколько и год назад, оказалось намного больше (40%), говорится в исследовании компаний «Росгосстрах» и «Росгосстрах жизнь».

Согласно другому исследованию, жители Татарстана стали приобретать лекарственные препараты от аллергии через интернет в 1,5 раза чаще в сравнении с прошлым годом. Онлайн-продажи лекарств через интернет увеличились на 181%.

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Данила Сергеев