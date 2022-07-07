Жители Казани стали покупать лекарства от аллергии через интернет в 1,5 раза чаще

Жители Казани стали покупать через интернет товары против аллергии в 1,5 раза чаще по сравнению с прошлым годом — продажи увеличились на 181%, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Сбер Еаптека».



В целом россияне купили через интернет на 73% больше лекарств от аллергии, в годовом выражении продажа таких товаров выросла в два раза. Чаще других, кроме казанцев, антигистаминные препараты приобретали жители крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары и Ростова-на-Дону.

В категории препаратов против аллергии наибольший рост продаж продемонстрировали назальные капли (+83%), таблетки (+71%) и инъекции (+27%). Таблетки покупал каждый второй россиянин — в Казани эти средства входят в 56% онлайн-заказов.

Фото: pixabay.com

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Маргарита Головатенко