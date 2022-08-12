В Татарстане зарегистрировали 85 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 55 человек. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 12 августа в Татарстане зарегистрировали 154 619 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 150 544 человека, в том числе 11 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 1 997 татарстанцев. За последние сутки летальных случаев в Татарстане не зарегистрировано.

Фото: Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 12 августа читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко