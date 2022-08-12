Главное о коронавирусе на 12 августа: потеря обоняния стала редким симптомом, вакцина от трех видов «омикрона»

В Челнах увеличилось число обращений в инфекционную больницу из-за COVID-19

За последние сутки в Татарстане выявлено 85 случаев заражения коронавирусом. Всего на 12 августа общее количество инфицированных в республике достигло 154 619. Выздоровели за весь период 150 544 человека, в том числе 11 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 997 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 55 человек.

Замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что первые симптомы новых штаммов коронавируса напоминают состояние, будто человек пересидел под кондиционером. По его словам, отличительными особенностями заболевания является то, что оно начинается с воспаления гортани, глотки, гортаноглотки — это чувство боли в горле. Далее несколько дней держится высокая температура 38 — 38,5 градуса.

Фото: realnoevremya.ru

Главный внештатный инфекционист управления здравоохранения Татьяна Аглямова сообщила, что в Набережных Челнах инфекционная больница фиксирует рост обращений граждан в связи с COVID-19. Стационар медучреждения рассчитан на 300 коек, сейчас там порядка 50—60 заболевших. Большая часть пациентов из группы риска: пожилые пациенты, перенесшие ранее инсульт, имеющие хронические сердечно-сосудистые заболевания, сердечную недостаточность, перенесшие операцию на сердце, аутоиммунные заболевания, уточнила специалист.

За сутки в Татарстане сделано 7 653 теста на коронавирус. Всего в республике проведено 7 023 480 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в организмах граждан.

Эксперты заявили об отсутствии опасности в «дельтакроне»

За последние сутки в России выявили 27 810 новых случаев коронавируса, выздоровели 14 320 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 824 282 человек, а выздоровевших — до 18 104 261. За сутки болезнь унесла жизни 57 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 383 011 человек.

Роспотребнадзор сообщил, что в России обнаружили шесть случаев заражения новым штаммом коронавируса «дельтакрон» — один в Москве, остальные — в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день нет оснований считать гибридный вариант более опасным и приводящим к более тяжелому течению болезни. Все пациенты с «дельтакроном» перенесли болезнь в легкой форме, никому из них не потребовалась госпитализация, уточнили в Роспотребнадзоре.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что потеря обоняния при коронавирусе встречается крайне редко, а наиболее распространенными симптомами болезни стали невысокая температура, боль в горле, кашель, слабость и боли в мышцах. В большинстве случаев болезнь протекает легко, поэтому многие пациенты лечатся дома, под наблюдением участкового врача.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о создании субвалентной платформы «Спутник V» против трех новых видов «омикрона» (BA.1, BA.2, BA.5). По его словам, испытания вакцины займут до полугода, а ускорить ее внедрение можно, если изменить действующие правила. «Чтобы мы не новую вакцину регистрировали, а изменили антигенный штамм в уже существующей, нужно, чтобы этот процесс занимал месяц», — пояснил он.

Фото: Максим Платонов

Пик заболеваемости коронавирусом в России растянется по времени и будет достаточно продолжительным, прогнозирует врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Специалист обратил внимание, что COVID-19 — пока не сезонное заболевание, и подъемы заболеваемости зависят от того, как вирус накапливается в популяции и как она теряет иммунную прослойку.

Выявление случаев заражения «дельтакроном» в России сопряжено со сложностями, рассказал вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов. По его словам, для уверенного утверждения о фиксации случаев заражения именно этой мутацией мировому сообществу требуется больше данных, чем есть сейчас. В качестве примера он привел выявление «дельтакрона» на Кипре — тогда заболевшие COVID-19 заразились не новым штаммом, а двумя привычными.

Наибольшая опасность нового штамма коронавируса «дельтакрон» заключается в высоких показателях заразности, объяснил инфекционист Сергей Вознесенский. Однако паниковать и бояться из-за его распространения пока не стоит. Указанный штамм — один из 400 выявленных мутаций «омикрона», а каждая последующая из них вызывает более легкое течение болезни. «Если сбудутся самые мрачные сценарии относительно этого вируса, то он будет более заразным и большее число пациентов будет нуждаться в стационарном лечении», — уточнил Вознесенский.

Фото: realnoevremya.ru

Вместе с этим врач иммунолог-вирусолог Владислав Жемчугов сообщил, что новый гибридный «дельтакрон» не представляет никакой опасности. По его словам, изменчивость вируса — процесс постоянный и самопроизвольный, который никто не в состоянии контролировать. В случае с COVID-19, вирус мутирует до 20 раз в сутки. Эксперт добавил, что отслеживать процесс мутации необходимо, чтобы оценивать заразность нового штамма.

Заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова РАМН, иммунолог Михаил Костинов также считает, что паниковать из-за «дельтакрона» не стоит, ведь новые вариации вируса появляются очень часто. По его словам, гибриды вирусов будут обнаруживать и дальше, но они не будут опасны, так как это всего лишь новые разновидности. Он уточнил, что у человека существует клеточная память, которая остается даже спустя год после первой встречи с заболеванием, а значит болезнь воздействует в меньшей степени.

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, что выявление гибрида штаммов «дельта» и «омикрон» говорит о состоятельности системы наблюдения за вирусом в России. Чем беспечнее люди относятся к вирусу SARS-CoV-2, тем больше вероятность появления других его форм с иными свойствами. «Это не только высокая контагиозность и «лояльность» к нам, можно еще получить наряду с высокой контагиозностью и форму большей патогенности — тогда цифры будут более тревожные», — добавил Онищенко.

Фото: realnoevremya.ru

Оперштаб по противодействию распространению коронавируса в Дагестане рекомендовал вернуть ношение масок в общественных местах. За последние сутки в регионе зафиксировано 92 новых случая COVID-19. Число зараженных, получающих лечение на дому, за последний месяц выросло с 10 до 556 человек.

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области на фоне роста заболеваемости COVID-19 вновь рекомендовало носить маски в общественных местах и в транспорте, если невозможно обеспечить социальную дистанцию. Это в особенности касается пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями.

Руководителям организаций и предпринимателям Смоленской области, где уровень коллективного иммунитета снизился до 7% и наблюдается рост числа заражений, рекомендовали до 1 сентября провести вакцинацию работников от COVID-19. Это касается сфер производства, общепита и бытовых услуг. Также там советуют усилить информационно-разъяснительную работу среди работников по вопросам профилактики коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru

Медики в Карелии отмечают положительную динамику повторной вакцинации от коронавируса: в течение последних трех недель показатель вырос в 1,7 раза — с 618 до 1 070 человек в неделю. В то же время в Минздраве республики напомнили, что количество желающих привиться все еще невелико в сравнении с тем, что наблюдали на пике кампании по вакцинации в 2021 году, когда медики прививали около 2 тысяч человек в сутки.

Внештатный специалист Минздрава Свердловской области Александр Харитонов сообщил, что в регионе нет вакцин от COVID-19 «Спутник Лайт» и «КовиВак». «Пока поступления не ожидается. В области достаточное количество двухкомпонентной вакцины «Спутника V». Сейчас эффективнее прививаться ей», — сказал он.

Премьер-министр Японии в четвертый раз привился от COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 588 478 155 человек, 6 430 692 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (92 719 524). На второй строчке — Индия (44 223 557), на третьей — Франция (34 383 344), на четвертой — Бразилия (34 124 579), на пятой — Германия (31 489 484).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 036 325). За ними следуют Бразилия (681 006), Индия (526 928), Россия (375 192, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 437).

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в четвертый раз прошел вакцинацию от коронавируса. Он получил бустерную дозу препарата американской компании Moderna. Иммунизация 65-летнего Фумио Кисиды состоялась в присутствии журналистов. «Это очень важная вакцинация как для вас самих, так и для тех, кто вас окружает, поэтому обязательно привейтесь в четвертый раз», — сказал он.

Фото: kremlin.ru

Биологи Университета Калифорнии в Санта-Крузе выяснили, что разные вариации коронавируса редко обмениваются генетическим материалом, но при этом делятся генами, кодирующими ключевые регионы оболочки вируса, что повышает заразность болезни. Они отметили, что COVID-19 накапливает мутации с той же скоростью, что и возбудитель гриппа. По этой причине за последние два года появилось множество новых вариаций вируса. Ученые пока не могут точно сказать, как возникают новые штаммы, так как некоторые вариации отличаются от других на десятки мутаций, которые появились в их геномах одновременно. Уточняется, что одним из путей их возникновения могла быть рекомбинация: обмен генетическим материалом между вирусами.

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Максим Кокунин