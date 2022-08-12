Официальная статистика: в Татарстане в начале августа подорожали колбаса, сахар и конфеты

Фото: Максим Платонов

В начале этого месяца в Татарстане подорожали некоторые продукты питания, в том числе сахар, мясо и конфеты. Данные мониторинга с 1 по 8 августа приводит Татарстанстат.

Наибольший рост цен зафиксирован на вареную колбасу — на 1,47%, до 400 рублей за один килограмм. Полукопченая колбаса за неделю подорожала на 0,79%, до 485,2 руб./кг.

Динамика роста цен на другие продукты с 22 июля по 1 августа выглядит следующим образом:

овощные консервы для детского питания — на 0,55%, до 627,46 руб./кг;

мягкие, глазированные шоколадом конфеты — на 0,44%, до 414,74 руб./кг;

сахар-песок — на 0,37%, до 69 руб./кг;

мороженая неразделанная рыба — на 0,34%, до 220,83 руб./кг;

вермишель — на 0,17%, до 71,73 руб./кг.



Фото: Татарстанстат

Почти незаметно подорожали говядина и баранина — на 0,3%, до 483,7руб./кг и 574,23руб./кг соответственно.

В конце июля в Татарстане подорожали чай, рис и лук. Больше всего выросли средние цены на мягкие, глазированные шоколадом конфеты — на 3,08%, до 412,95 рубля за один килограмм.



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Татьяна Демина