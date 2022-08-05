Официальная статистика: в Татарстане в конце июля подорожали конфеты, чай и лук
В конце прошлого месяца в Татарстане подорожал чай, рис, лук и некоторые другие продукты питания. Рост цен зафиксировали с 22 июля по 1 августа.
По данным Татарстанстата, в республике за неделю больше всего подорожали мягкие, глазированные шоколадом конфеты. Средние цены на них поднялись на 3,08%, до 412,95 рубля за один килограмм.
Динамика роста цен на другие продукты с 22 июля по 1 августа выглядит следующим образом:
- черный байховый чай — на 1,89%, до 1058,73 руб./кг.
- Репчатый лук — на 1,7%, до 47,74 руб./кг.
- Гречка — на 1,64%, до 110,9 руб./кг.
- Шлифованный рис — на 1,58%, до 99,3 руб./кг.
- Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 1,55%, до 74,43 руб./кг.
- Сливочное масло — на 1,14%, до 673,91 руб./кг.
- Мороженая неразделанная рыба — на 1,1%, до 220,1 руб./кг.
Незначительно меньше чем на 1% в Татарстане подорожали ржаной, ржано-пшеничный хлеб, сычужные твердые и мягкие сыры, подсолнечное масло, вареная колбаса и говядина. Не изменились в конце июля цены на пшено и баранину.
По данным Росстата, с 23 июля по 1 августа в стране подешевели: яйца куриные (на 1,1%), соль поваренная (на 0,9%), колбасы вареные, масло подсолнечное (на 0,4%), сосиски, сардельки, консервы овощные для детского питания, вермишель (0,3%).
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