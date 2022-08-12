Казань вошла в топ популярных направлений для летних путешествий на поезде

Казань стала одним из самых востребованных направлений для железнодорожных путешествий этим летом, она вошла в топ-20, сообщает ТАСС со ссылкой на «Туту.ру».



Самым популярным направлением стала Москва — ее выбирают около 20% семейных туристов. На втором месте — Санкт-Петербург (8,5%), тройку замыкает Сочи (6,4%).

Далее по востребованности у семейных путешественников следуют южные направления: Сочи, Анапа, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Лазаревское. Также из южных направлений высокий интерес у семейных туристов к Симферополю, Туапсе и Воронежу.

Топ замыкают Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, Тюмень, Волгоград, Саратов, Самара и Ярославль.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко