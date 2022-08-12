На этнофестивале «Крутушка» выступят артисты из Турции, Индии, Ирана

Фото: предоставлено организаторами

С 26 по 28 августа в оздоровительно-образовательном комплексе «Байтик» пройдет XIII Международный этнический фестиваль «Крутушка». На нем выступят более 300 исполнителей, которые представят около 50 коллективов из России, Турции, Индии и Ирана.

Впервые на мероприятии выступит музыкант из Ирана Hamid Reza Dadoo, признанный в мире мастер игры на иранском духовом инструменте ней, также виртуозно владеющий струнным иранским инструментом сантур, ударными томбак и даф.

Также на «Крутушке» пройдут открытые танцевальные мастер-классы, на которых можно будет освоить элементы татарских, русских, шотландских, испанских и индийских танцев, сообщили организаторы.

В Набережных Челнах 13 августа на площади Азатлык пройдет первый городской фестиваль новой татарской культуры UT Fest. Гостей будет ждать концерт новой татарской музыки с инди-лейблом Yummy Music и DJ-сетом от Aman Po-Kaifu (Москва), ART LAB.

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Татьяна Леухина